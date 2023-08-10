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Российские банки уменьшили ставки по автокредитам на фоне высокого спроса

«Ъ»: в России снизились ставки по автокредитам

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Павел Бедняков/РИА Новости

В России по итогам июня зафиксировано снижение ставок по кредитам на покупку автомобилей, выдаваемым на срок более 3 лет. Об этом пишет пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ.

Ставки по таким займам впервые с декабря 2021 года оказались ниже 14% и достигли 13,91%. В июне прошлого года среднее значение ставки по автокредиту составляло 15%.

Тренд на их снижение образовался в марте 2023 года и совпал с рекордными темпами восстановления рынка автокредитования.

Уменьшение ставок происходит на фоне значительного повышения спроса на покупку автомобилей в кредит. По данным аналитического агентства Frank RG, в июле граждане получили в банках 113,6 тыс. кредитов, что на 37% больше, чем в июне 2023 года, и на 114% больше, чем в июле 2022 года.

Высокие показатели на рынке автокредитования наблюдаются на фоне реализации отложенного спроса со стороны покупателей автомобилей, насыщения рынка китайскими машинами и опасений населения относительно дальнейшего подорожания автомобилей.

Ранее японская Honda отчиталась о росте прибыли по итогам квартала.

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