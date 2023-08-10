Jeep отзовет для ремонта 45 тыс. автомобилей

Американский автопрозводитель Jeep отзовет для ремонта 44 708 рамных внедорожников Wagoneer и Grand Wagoneer, выпущенных в период с 24 февраля 2021 года по 7 июня 2022 года. Об этом сообщает Carscoops.

По данным издания, у попавших под отзывную кампанию машин неправильно зафиксирована отделка средней стойки, что ставит под угрозу срабатывание подушки безопасности в случае ДТП.

Jeep начнет уведомлять владельцев автомобилей 22 сентября 2023 года. Им необходимо будет приехать в ближайший дилерский центр для проверки правильности установки обшивки. В случае необходимости деталь переустановят.

Ранее сообщалось, что Hyundai и Kia отзовут в США для ремонта 91 тыс. своих автомобилей из-за опасности пожара.