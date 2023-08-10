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Автоэксперт спрогнозировала рост цен на обслуживание автомобилей до конца года

Fit Service: стоимость обслуживания авто может увеличиться до 15% к концу года

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Стоимость технического обслуживания легковых автомобилей в российских автосервисах к концу года может вырасти на 15%. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«Мы ожидаем, что цены на техническое обслуживание автомобилей в России вырастут. Есть несколько предпосылок для такого прогноза. Во-первых, до конца года в автосервисах с большой долей вероятности повысятся цены на нормо-час на ремонт машин. Кроме того, ожидается увеличение зарплат сотрудникам, которое необходимо из-за общего роста цен в стране. Во-вторых, вырастет и цена на запасные части из-за ослабления рубля. Исходя из этих факторов, рост цен на обслуживание автомобилей может составить 10-15% на конец года», — сказала Татьяна Овчинникова.

Средний чек за обслуживание автомобилей по итогам первого полугодия 2023 года составил 7340 рублей. В прошлом году он был на 20% ниже, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года. При этом за первый месяц лета сумма чека немного снизилась: в июне 2023 года она составила 7372 рубля, подчеркнула эксперт.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что в 2023 году резко подорожало обслуживание китайских автомобилей.

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