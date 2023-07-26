Эксперт объяснил москвичам, почему нельзя заезжать на машине в глубокие лужи

Автовладельцам стоит избегать глубоких луж на дорогах после ливня — вода может попасть в двигатель и вывести его из строя. Так в разговоре «Газетой.Ru» автомобильный эксперт Дмитрий Славнов прокомментировал затопления после обильных дождей в Москве и области. Он также отметил, что в большинстве случаев ОСАГО не покрывает ущерб от гидроудара.

«Автовладелец въезжает в «озеро», в лужу на свой страх и риск. Может произойти гидроудар, и он останется вообще без машины, либо двигатель нужно будет менять. ОСАГО в данном случае не работает. Самая главная проблема — это проблема с двигателем. Потому что силовой агрегат хватает воду, и, когда поршень стремится вверх, происходит гидроудар в этом маленьком пространстве», — сказал Славнов.

Эксперт обратил внимание, что двигатель может получить гидроудар даже в неглубокой луже.

«Дело не в глубине лужи. На машинах есть шноркель. Он ставится выше точки забора воздуха. Соответственно, чем ниже точка забора воздуха, тем больше вероятность того, что машина хлебанет воду», — пояснил Славнов.

26 июля Москву накрыл сильный ливень. На улицах образовались огромные лужи, подтопленными оказались десятки машин, фитнес-клуб «Практика», торговые центры «Вегас Кунцево» и «Румер».

В аэропортах задерживают и отменяют рейсы. Дожди также идут и в Подмосковье.

Синоптики Гидрометцентра России ранее предупреждали, что в Москве на протяжении всей недели ожидаются дожди.