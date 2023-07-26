Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил москвичам, почему нельзя заезжать на машине в глубокие лужи

Автомобильный эксперт Славнов назвал гидроудар главной опасностью для водителей в ливень

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Автовладельцам стоит избегать глубоких луж на дорогах после ливня — вода может попасть в двигатель и вывести его из строя. Так в разговоре «Газетой.Ru» автомобильный эксперт Дмитрий Славнов прокомментировал затопления после обильных дождей в Москве и области. Он также отметил, что в большинстве случаев ОСАГО не покрывает ущерб от гидроудара.

«Автовладелец въезжает в «озеро», в лужу на свой страх и риск. Может произойти гидроудар, и он останется вообще без машины, либо двигатель нужно будет менять. ОСАГО в данном случае не работает. Самая главная проблема — это проблема с двигателем. Потому что силовой агрегат хватает воду, и, когда поршень стремится вверх, происходит гидроудар в этом маленьком пространстве», — сказал Славнов.

Эксперт обратил внимание, что двигатель может получить гидроудар даже в неглубокой луже.

«Дело не в глубине лужи. На машинах есть шноркель. Он ставится выше точки забора воздуха. Соответственно, чем ниже точка забора воздуха, тем больше вероятность того, что машина хлебанет воду», — пояснил Славнов.

26 июля Москву накрыл сильный ливень. На улицах образовались огромные лужи, подтопленными оказались десятки машин, фитнес-клуб «Практика», торговые центры «Вегас Кунцево» и «Румер».

В аэропортах задерживают и отменяют рейсы. Дожди также идут и в Подмосковье.

Синоптики Гидрометцентра России ранее предупреждали, что в Москве на протяжении всей недели ожидаются дожди.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях