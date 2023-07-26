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Кроссовер Range Rover Velar вышел на рынок России

В России появились в продаже кроссоверы Range Rover Velar

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Range Rover

Дилеры в России выставили на продажу кроссоверы Range Rover Velar 2023 года выпуска, узнала «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились в классифайдах и на сайтах дилеров.

В Москве автосалон предлагает автомобиль с мотором 3.0 (300 л.с.), автоматической трансмиссией и полным приводом за 11,1 млн рублей. Машина в комплектации R-Dynamic HSE оборудована креслами с вентиляцией и массажем, двухзонным климат-контролем, аудиосистемой с 17 динамиками. Также у нее есть спортивный обвес, панорамный люк, адаптивные фары, системы контроля полосы и распознавания дорожных знаков.

Другой столичный продавец предлагает Velar из Южной Кореи за 9,3 млн рублей. У кроссовера двигатель мощностью 400 л.с., «автомат» и полный привод. Салон в комплектации R-Dynamic HSE отделан кожей коричневого цвета.

Продавец из Иркутска просит за Velar с 2,0-литровым мотором мощностью 204 л.с. 8,5 млн рублей. Автомобиль предлагается в комплектации R-Dynamic HSE.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что в России появились в продаже кроссоверы BAIC Ruixiang X5.

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