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Руководителя автосервиса будут судить за фиктивный ремонт машин Росгвардии

В Саратове директора автосервиса обвинили в мошенничестве при ремонте авто госструктур

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

В Саратове прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве против руководителя автосервиса, который предоставлял подложные документы о якобы проведенном ремонте автомобилей Росгвардии и других государственных структур. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 35-летний мужчина предоставлял в рамках исполнения госконтрактов на ремонт служебных автомобилей подложные документы о проведенном ремонте и замененных запчастях. На самом деле ремонт не проводился.

От действий обвиняемого пострадали областные управления Росгвардии, Росреестра, налоговой службы, а также Саратовский государственный медицинский университет. Деньги за фиктивный ремонт в размере более 1 млн рублей были переведены на счет матери обвиняемого и потрачены им на личные нужды.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд рассмотрит его по существу.

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