В Уфе дочь замглавы правительства попала в ДТП

В Уфе в дорожно-транспортное происшествие попала дочь заместителя премьер-министра Башкирии Ирека Сагитова. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости» со ссылкой на собственные источники.

По словам пассажира, который ехал в другом пострадавшем автомобиле, удар был достаточно сильным. Инцидент произошел на одном из перекрестков. Судя по опубликованному видео, кроссовер Hyundai Creta поворачивал налево, когда в него врезался Hyundai Accent.

На месте работают экстренные службы: две кареты скорой помощи и правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Москве Госавтоинспекция оштрафовала родителей несовершеннолетних, которые передвигались на электросамокате.