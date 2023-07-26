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В Китае появился микровэн с креслами-кроватями в салоне

Автобренд Baojun начнет продажи микровэна Yunduo на китайском рынке в августе

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Baojun

Китайский автопроизводитель Baojun начнет продажи микровэна Yunduo в начале августа 2023 года. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Особенностью автомобиля являются его сиденья. Они не имеют боковой поддержки или четкой формы, зато получили электрическую регулировку. При этом спинки задних кресел могут наклоняться под разными углами. В случае необходимости, передние сиденья можно сложить, получив две кровати.

Длина модели составляет 4295 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1652 мм. Колесная база — 2700 мм. Автомобиль оснащается 136-сильным электромотором. Он установлен на передней оси. Запас хода микровэна составляет 400 км.

Ранее сообщалось, что американский автопроизводитель Chevrolet планирует начать выпуск электромобиля Bolt нового поколения.

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