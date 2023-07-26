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Стали известны китайские автомобили, которые чаще всего попадают в ДТП

Из китайских машин в ДТП чаще попадают Chery Tiggo, Haval F7 и Geely Emgrand

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Среди китайских автомобилей чаще всего в ДТП на российских дорогах попадали машины брендов Chery, Geely и Haval. Об этом говорится в исследовании «Страхового дома ВСК», подготовленном по заказу «Газеты.Ru». Данные по аварийности китайских автомобилей основаны на статистике обращений страхователей китайских автомобилей за компенсациями по ОСАГО в первом полугодии 2023 года.

«На долю Chery приходится 37% ДТП, далее следует бренд Geely – 28% происшествий. На третьем месте расположилась марка Haval – 20%. Оставшиеся 14% приходятся на марки Great Wall (8%), Changan (3%), FAW (2%) и Omoda (1%)», — сообщается в исследовании страховщика.

По данным ВСК, по бренду Chery чаще всего в авариях участвуют кроссоверы Tiggo 7 (23% от всех случаев по этой марке), а также паркетники Tiggo 4 (18%) и Tiggo 8 (12%).

У Geely статистику аварийности возглавляет седан Emgrand (28%), далее идут кроссоверы Coolray (23%) и Atlas (22%). По марке Haval наиболее чаще клиенты обращаются за компенсациями по моделям F7 (56%), Jolion (30%) и H9 (12%).

Ранее автокриминалист рассказал «Газете.Ru» про главную уязвимость китайских машин перед угонщиками.

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