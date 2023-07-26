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Пассажирку автобуса травмировала оторвавшаяся дверь

В Новосибирске отвалившаяся дверь автобуса прищемила руку женщине

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АСТ-54/VK

В Новосибирске пассажирка автобуса получила травмы из-за неисправной двери транспорта, сообщает паблик «АСТ 54» в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, инцидент произошел на улице Фадеева. У автобуса на остановке отвалилась дверь и прищемила руку женщине. На место прибыла бригада скорой помощи, которая оказала необходимую помощь пострадавшей.

Представитель перевозчика «Регион Автоцентр», работающего на 14-м маршруте в Новосибирске, уточнил изданию ngs.ru, что у двери автобуса вылетел один из шарниров. На фото с последствиями инцидента видно, что верхняя часть неисправной створки оказалась не закреплена.

Также стало известно, что на объездной дороге под Тюменью загорелся и взорвался автомобиль «Газель». Столб пламени при этом достиг верхушки мачты освещения, а перед взрывом из-под днища грузовика вырывался мощный факел.

Ранее в Подмосковье водителя избили рукояткой пистолета в дорожном конфликте.

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