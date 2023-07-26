Мужчина с пистолетом накинулся на водителя в Подмосковье

Житель Москвы после дорожного конфликта, который случился на проезжей части в Московской области, попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

«Дорожный конфликт случился на проезжей части в районе пос. Птицефабрика в Московской области. Оппонент рукояткой пистолета нанес мужчине телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Полицейские в течение двух часов задержали подозреваемого на Дмитровском шоссе. У него был изъят травматический пистолет. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Сочи водитель маршрутки начал бить стекла автобуса после того, как не поделил дорогу с другим водителем.