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Chevrolet анонсировал выпуск хетчбэка Bolt нового поколения

Хетчбэк Chevrolet Bolt нового поколения появится на рынке в этом году

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Chevrolet

Американский автопроизводитель Chevrolet планирует начать выпуск электромобиля Bolt нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на исполнительного директора концерна General Motors Мэри Барра.

«Нашим клиентам нравится нынешний Chevrolet Bolt. Он обеспечивает рекордные продажи и одни из самых высоких показателей удовлетворенности и лояльности клиентов в отрасли. Новый Bolt мы выпустим гораздо быстрее, со значительно меньшими инженерными затратами и капитальными вложениями», — пояснил топ-менеджер.

По данным пресс-службы, новый электрический Chevrolet Bolt будет представлен в этом году.

Ранее сообщалось, что кроссовер Changan CS75 Plus нового поколения выйдет на рынок России.

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