Страховщиков могут начать наказывать за уклонение от заключения договора ОСАГО

Кодекс об административных правонарушениях РФ может пополниться новыми составами правонарушений — воспрепятствование заключению договора ОСАГО и уклонение от его заключения со стороны страховых компаний. Официальный ответ Министерства финансов России на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова указывает на возможное расширение составов правонарушений в Кодексе об административных правонарушениях РФ. Это касается воспрепятствования заключению договора ОСАГО и уклонения от его заключения со стороны страховых компаний. Об этом пишет ТАСС.

Андрей Кутепов обратился с запросом относительно проблем с оформлением полиса ОСАГО для такси. По его словам, таксисты сталкиваются с серьезными трудностями при получении этого вида страхования. Кутепов утверждает, что страховые компании не справляются с таким видом обязательного страхования и отказывают таксистам в его оформлении.

В официальном документе, подписанном замглавы Минфина Павлом Кадочниковым, говорится: «По информации Банка России, рассматривается возможность внесения новых составов административных правонарушений в статью 15.34.1 КоАП РФ. Эти составы предусматривают административное наказание за необеспечение возможности заключения договора ОСАГО, воспрепятствование его заключению, а также уклонение от заключения договора ОСАГО».

Минфин также добавляет, что в настоящее время водители имеют право обратиться в Российский союз автостраховщиков, если страховая компания отказывается или уклоняется от заключения договора ОСАГО.

Согласно действующему законодательству, необоснованный отказ страховой организации, включая иностранные страховые агентства и брокеров, от заключения договора ОСАГО может повлечь штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

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