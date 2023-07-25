Для штрафов за неоплату проезда по льготным дорогам введут льготный период

Государственная дума приняла закон о скидках на штрафы за неоплату проезда по платным дорогам, сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, будет введен льготный период уплаты административного штрафа со скидкой 50%. Законопроект касается платных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также частных платных дорог.

Изменение внесены в статью 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), предполагается, что все изменения вступят в силу 1 сентября 2024 года.

Ранее «Автодор» пообещал точечное повышение стоимости проезда по платным дорогам.

Как отметил председатель правления «Автодора» Константин Макиев, сейчас количество тарифных планов на платных дорогах достигает 50, при этом протяженность платных участков превышает 2 тыс. км. Плата по ним отличается в зависимости от участка.

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