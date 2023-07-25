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Водитель открыл огонь из автомата после ссоры с байкерами

В Ростове-на-Дону водитель устроил стрельбу на АЗС из-за конфликта с байкерами

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Ростове-на-Дону водитель иномарки открыл огонь из автомата на территории АЗС. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Ростовской области.

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов. Как рассказали очевидцы, на автозаправке водитель Infiniti в результате конфликта с двумя мотоциклистами начал стрелять из автомата. По информации полиции, словесная перепалка переросла в драку, после чего мужчина произвел несколько выстрелов вверх.

Отмечается, что автомобилист открыл огонь из охолощенного автомата. Полиция проводит проверку, стрелку грозит уголовная ответственность за незаконный оборот оружия.

Ранее в Самаре подростки привязали диван к машине и устроили дрифт на парковке.

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