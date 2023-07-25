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Подростки привязали диван к машине и устроили дрифт на парковке

В Самаре подростки вылетели с привязанного к «Жигулям» дивана во время дрифта

Подростки привязали диван к автомобилю «Жигули» и устроили дрифт на парковке напротив онкоцентра в Самаре. Об этом сообщает паблик «Самара ДТП» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по видео, на диван, привязанный к «Жигулям», сели два подростка. Автомобиль начал движение по кругу на большой скорости. В какой-то момент ребята не удержались и вылетели с дивана на асфальт.

О том, получил ли кто-нибудь травмы во время дрифта, не сообщается.

Ранее стало известно, что в Москве двое неизвестных устроили стрельбу по мужчине и скрылись на автомобиле Porsche.

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