Челябинец превратил американский внедорожник в карету

В Челябинске ГИБДД отправила на спецстоянку переделанный в карету автомобиль. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения городской Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД остановили американский пикап Ford Expedition, переделанный под карету, на проспекте Победы. Дорожные полицейские постановили, что изменения в конструкцию были внесены без согласия Госавтоинспекции.

В отношении собственника автомобиля составили административный материал. Ford Expedition должен будет пройти автотехническую экспертизу, по результатам которой будет принято решение о допуске машины к участию в дорожном движении, отметили в ведомстве.

Ранее участок трассы ЦКАД в Новой Москве остался без освещения из-за похищения кабеля.