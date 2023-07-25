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Кроссовер BAIC Ruixiang X5 вышел на рынок России

Китайские кроссоверы BAIC Ruixiang X5 появились в России по цене от 2,2 млн рублей

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BAIC

Российские дилеры начали предлагать новые китайские кроссоверы BAIC Ruixiang X5, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления с такими автомобилями размещены в классифайдах, цены начинаются от 2,2 млн рублей.

Кроссовер представили в Китае в 2021 году. По габаритам он сопоставим с BMW X5 и Volkswagen Touareg. Для заказа доступны автомобили со 156-сильным турбомотором 1.5 в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод предается только на передние колеса.

Автомобиль рассчитан на семь человек, включая водителя. В салоне установлены два экрана: 10 дюймовый для медиасистемы и 12-дюймовый — для приборов. В список оборудования входят панорамная крыша, камера заднего вида, парктроники, климатическая система, круиз-контроль, запуск двигателя без ключа, контроль давления в шинах.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, о первых кроссоверах от IT-гиганта Baidu в России.

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