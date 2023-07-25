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В Германии Mercedes-Benz покажет концепт нового седана

Mercedes-Benz представит в Мюнхене концептуальный седан начального уровня

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Mercedes-Benz

Немецкая компания Mercedes-Benz представит на автосалоне IAA Mobility, который пройдет в Мюнхене с 5 по 10 сентября, новый концептуальный седан начального уровня. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Судя по распространенному изображению, автомобиль напоминает купе. У модели покатая крыша, короткий задний свес, что говорит о небольшом объеме багажника, а также белые полосы по бокам.

Никаких подробностей о новом концепт-каре, включая название, производитель раскрывать не стал. Информация станет доступна во время премьеры.

Ранее сообщалось, что завод «Москвич» оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую модель с внутренним индексом DD1.

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