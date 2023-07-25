В России планируется начать продажи автомобилей двух новых китайских брендов

Дистрибутор автомобилей Haval в РФ до конца 2023 года запустит в стране продажи машин брендов Ora и Wey. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнительного директора «Хавейл Мотор Рус» Андрея Акифьева.

«Ora — это полностью электрические автомобили. Wey — это гибридные кроссоверы. Я могу подтвердить, что мы готовимся к запуску этих двух брендов в России до конца этого года»,— заявил топ-менеджер.

О том, какие именно модели будут представлены на российском рынке, пока неизвестно. По словам Андрея Акифьева, Wey будет позиционироваться как премиальный бренд. Что касается Ora, то это будут автомобили в высоком ценовом сегменте.

Ранее сообщалось, что компания SAIPA представила экспортный вариант седана Shahin, который будет поставляться в Россию, Белоруссию и Ирак.