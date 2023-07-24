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Китайские автомобили Haval начнут собирать в Узбекистане

В Узбекистане начнется производство автомобилей китайского концерна Great Wall

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Сборку автомобилей китайского концерна Great Wall Motor (GWM) запустят в Узбекистане. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Газете.Ru».

Great Wall Motor подписал соглашение с узбекским автомобильным заводом ADM. Как рассказал президент GWM в Европе и Азии Чжан Цзюньсюэ, уже в 2023 году на заводе планируется запустить локальное производство машин марки Haval.

К 2024 году планируется добиться объема производства в 10 тыс. машин в год. Обе компании изучают возможность производства машин на новых источниках энергии, рассказал автопроизводитель. Для концерна GWM Узбекистан стал третьим по счету рынком Центральной Азии после Казахстана и Киргизии.

Ранее стало известно, что в Узбекистане на автозаводе в Джизаке к концу 2023 года запустят производство автомобилей Volkswagen.

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