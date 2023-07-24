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Казанец напал на эвакуаторщика, который собирался увезти его машину

В Казани водитель подрался с эвакуаторщиком и забрался на его грузовик

В Казани автомобилист напал на эвакуаторщика, который собирался увозить его машину на штрафстоянку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash, который опубликовал запись происшествия.

Мужчина отдыхал с друзьями в баре на улице Ахмерова и увидел, что его кроссовер Nissan Qashqai погружают на эвакуатор. Автомобилист выбежал на улицу и накинулся на сотрудника службы эвакуации, пытаясь помешать ему. Друзья мужчины подключились к потасовке — одни пытались прекратить конфликт, а другие встали на сторону товарища.

Когда водителю эвакуатора удалось вернуться в кабину и тронуться с места, хозяин иномарки забрался на грузовик. Прибывшие полицейские надели на мужчину наручники и увезли в отдел.

Ранее в Кисловодске четыре автомобиля смяло под завалами обрушившейся стены, мэр города опубликовал запись происшествия.

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