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Дилерам передали первые BelGee Х50, которые заменят Geely Coolray в Белоруссии

Quto: первые кроссоверы BelGee Х50 начали отгружать дилерам в Белоруссии

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BelGee

Белорусским дилерам начали отгружать переименованные в BelGee X50 кроссоверы Geely Coolray. Об этом сообщает портал Quto.

На заводе «БелДжи», где выпускается модель, рассказали, что недавно собранная партия кроссоверов BelGee X50 прошла стадию приемки и теперь может быть отгружена дилерам. В белорусских автосалонах ждут поступления автомобилей на следующей неделе.

BelGee X50 отличается от оригинальной Geely Coolray только шильдиками. Компания «БелДжи», которая приобрела лицензию на выпуск китайского паркетника, сможет менять конструкцию, локализовывать компоненты и создавать новые версии кроссовера. Отмечается, что в конструкции модели станет больше комплектующих отечественного производства.

Опрошенные дилеры Geely уверены, что BelGee X50 также заменит Coolray на российском рынке, причем старт продаж может состояться до конца лета, говорится в публикации.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в России впервые появились в продаже китайские кроссоверы от IT-гиганта Baidu.

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