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Сборку автомобилей Volkswagen начнут в Узбекистане

В Узбекистане наладят сборку электромобилей и гибридов Volkswagen к концу 2023 года

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Volkswagen

В Узбекистане на автозаводе в Джизаке к концу 2023 года запустят производство автомобилей Volkswagen. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который опубликовало Министерство экономики и финансов страны, сообщает uznews.uz.

Согласно документу, при разработке проекта будет уделено большое внимание производству электрических и гибридных автомобилей. Как уточняет autostrada.uz, на заводе Jizzakh Auto уже была налажена крупноузловая сборка автомобилей Volkswagen Caddy, но проект был заморожен, поскольку запчасти и комплектующие поставлялись в том числе и из России, где деятельность Volkswagen остановлена.

Также в постановлении указано, что производство электромобилей китайской компании BYD в свободной экономической зоне «Джизак» запланировано на апрель 2024 года. Весной автопроизводитель UzAuto Motors, который занимается реализацией проекта, заявлял о планах выпуска машин BYD осенью текущего года.

Ранее стало известно, что продажи новых электромобилей в России выросли на 244%.

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