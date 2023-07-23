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Лихач на мотоболотоходе попытался сбить сотрудника ГИБДД

В Нижегородской области полиция открыла огонь по мотоболотоходу с пьяным водителем

В Нижегородской области полицейские открыли стрельбу по пьяному водителю мотоболотохода. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Нижегородской области.

На подъезде к городу Кстово автоинспекторы заметили мотоболотоход, который вилял по проезжей части. Водитель не стал останавливаться по требованию полицейских и попытался скрыться. Нарушитель свернул на проселочную дорогу и попал в тупик, после чего развернулся и попытался сбить полицейского.

Чтобы остановить лихача, автоинспекторы открыли стрельбу. После повреждения переднего левого колеса нарушитель остановился. За рулем оказался 42-летний житель Нижнего Новгорода, проверка показала, что он был пьян. Отмечается, что при стрельбе никто не пострадал.

Ранее в Красноярске автобус протаранил пять машин, пока его водитель дрался с другим мужчиной.

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