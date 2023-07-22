«Ребенок в плачевном состоянии»: очевидец ДТП в Адыгее рассказал о случившемся

Егор, очевидец ДТП на набережной городского парка в Майкопе, в результате которого погиб ребенок, рассказал «Газете.Ru», что незадолго до случившегося водитель протаранил автомобиль на перекрестке и пробил бетонные ограды, в машине кроме него находились две женщины и трое детей. По словам Егора, погибший ребенок ударился головой и перелетел три дорожки в парке.

«Автомобиль ехал по улице Спортивная. Водитель протаранил автомобиль на перекрестке, поехал дальше по улице, пробил бетонные ограды, сбил ребенка на самокате и полетел вниз. Ребенок перелетел три дорожки, упал, ударился головой. Когда его несли, было видно, что он в очень плачевном состоянии. Мальчика, которого сбили, спасти не удалось. Машина снесла деревья и остановилась. Люди вытащили лобовое стекло и стали вытаскивать людей: женщину, девушку, двоих маленьких мальчиков и одну маленькую девочку. Все были на ногах, кроме девочки, она лежала без сознания и еле дышала. Минут через пять приехала «скорая», МЧС, полиция», — сказал он.

Егор отметил, что водителя смогли вытащить из машины только сотрудники МЧС, после случившегося он спрашивал о состоянии детей.

«Машина перевернулась на сторону водителя, его не могли вытащить до приезда МЧС. Вытащили водителя, он был в сознании. Он был либо в нетрезвом, либо в шоковом состоянии, сказать трудно. Спрашивал, все ли в порядке с детьми. Причиной ДТП могло стать все что угодно, можно лишь догадываться, тормозных следов нет», — пояснил очевидец.

Как сообщил 22 июля глава республики Адыгея Марат Кумпилов, в результате ДТП в Майкопе погиб мальчик 2014 года рождения. По предварительным данным, водитель потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка. Позже Telegram-канал 112 сообщил, что за рулем автомобиля находился судья Майкопского городского суда Анатолий Горголин. По данным канала, у мужчины отказали тормоза.

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