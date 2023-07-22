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Краснодарец брызнул из перцового баллончика в кабину водителя трамвая

В Краснодаре неизвестный мужчина распылил газовый баллончик в лицо водителю трамвая

В Краснодаре нетрезвый пассажир распылил газовый баллончик в лицо водителю трамвая №10. Об этом сообщает МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление».

«Вчера 21 июля около 6 часов вечера в трамвай 10 маршрута вошли двое пассажиров-мужчин с пивом в руках. Они открыто распивали напитки прямо в вагоне. На конечной «Ул. Тюляева» мужчины вышли из трамвая, затем один из них вернулся к открытой первой двери вагона и неожиданно распылил газовый баллончик в кабину водителя», — говорится в сообщении.

Пострадавший не стал обращаться к медикам. Полиция ведет следствие.

Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают участников конфликта, которые устроили перестрелку на трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке.

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