Краснодарец брызнул из перцового баллончика в кабину водителя трамвая

В Краснодаре нетрезвый пассажир распылил газовый баллончик в лицо водителю трамвая №10. Об этом сообщает МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление».

«Вчера 21 июля около 6 часов вечера в трамвай 10 маршрута вошли двое пассажиров-мужчин с пивом в руках. Они открыто распивали напитки прямо в вагоне. На конечной «Ул. Тюляева» мужчины вышли из трамвая, затем один из них вернулся к открытой первой двери вагона и неожиданно распылил газовый баллончик в кабину водителя», — говорится в сообщении.

Пострадавший не стал обращаться к медикам. Полиция ведет следствие.

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