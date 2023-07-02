Водитель избил самокатчика на дороге, пострадавший получил тяжелые травмы

В Новосибирске мужчина попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом костей черепа после конфликта на дороге. Об этом сообщает ГУ МВД России по области.

По данным правоохранителей, на проезжей части в районе остановки общественного транспорта «Есенина» между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 29-летний местный житель нанес 27-летнему оппоненту телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Нападавшего отпустили под подписку о невыезде. Как пишет ngs.ru, пострадавший ехал на электросамокате, а подозреваемый — на автомобиле. Причина конфликта не уточняется.

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