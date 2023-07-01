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Более тысячи автомобилей подожгли во Франции во время ночи погромов

Во Франции за ночь подожгли более 1300 автомобилей и 234 здания

Во Франции более 1,3 тысячи машин и 234 здания были подожжены за ночь 1 июля в субботу в ходе беспорядков из-за убийства полицейскими 17-летнего подростка. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Что касается материального ущерба, то оно насчитывает 2 560 пожаров в общественных местах, 1350 подожженных машин и 234 здания подожженных или получивших повреждения», – сказано в заявлении, которое цитирует Общественная служба новостей.

Массовые волнения охватили страну после гибели 17-летнего подростка от рук полиции.

Ранее сообщалось, что во французском Нантере участники акции в память об убитом молодом человеке предприняли попытку нападения на городскую префектуру.

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