Более тысячи автомобилей подожгли во Франции во время ночи погромов

Во Франции более 1,3 тысячи машин и 234 здания были подожжены за ночь 1 июля в субботу в ходе беспорядков из-за убийства полицейскими 17-летнего подростка. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Что касается материального ущерба, то оно насчитывает 2 560 пожаров в общественных местах, 1350 подожженных машин и 234 здания подожженных или получивших повреждения», – сказано в заявлении, которое цитирует Общественная служба новостей.

Массовые волнения охватили страну после гибели 17-летнего подростка от рук полиции.

Ранее сообщалось, что во французском Нантере участники акции в память об убитом молодом человеке предприняли попытку нападения на городскую префектуру.