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Власти немецкого города постановили штрафовать на €80 автомобилистов, хлопающих дверями

Муниципалитет в Германии ввел штраф за хлопанье дверью автомобиля

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Michaela Rehle/Reuters

В Германии муниципалитет Эрдманнхаузена (земля Баден-Вюртемберг) ввел штрафы за шум от транспортных средств. Автомобилистов, которые громко хлопнут дверью, ожидает штраф в €80, сообщает SWR.

Постановление, регулирующее «ненужный шум от транспортных средств», было единогласно утверждено городским советом. Документом запрещается оставлять двигатели автомобилей включенными без необходимости, слишком громко захлопывать двери автомобилей и гаражей, а также создавать нежелательный шум при погрузочных и разгрузочных работах.

Кроме того, документ запрещает сигналить без необходимости, а также заводить мотоциклы и мопеды в подъездах и дворах жилых домов. За нарушение правил предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 евро.

Также стало известно, что в России депутаты Госдумы предложили не штрафовать водителей за выезд на выделенную полосу в ночное время. Соответствующий законопроект направлен в правительство для получения отзыва.

Ранее в Костроме гаишник переплыл реку, чтобы догнать пьяного водителя.

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