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Две новых модели автомобилей Jetour выйдут на рынок России

Компания Jetour анонсировала выход моделей X70 Plus и T2 на рынок России

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Jetour

Компания Jetour анонсировала выход на российский рынок двух новых моделей. В III квартале в РФ начнутся продажи кроссоверов X70 Plus, а в начале 2024 года на рынке появится полноприводный внедорожник T2, сообщили представители компании в ходе презентации в Москве.

До конца года Jetour планирует продать 15 тыс. автомобилей и открыть 100 дилерских центров. Компания планирует открыть склады запасных частей в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Тольятти и Новосибирске.

В июне Jetour вывела на российский авторынок переднеприводные кроссоверы Dashing и X90 Plus. Кроссовер Dashing стоит от 2,34 млн рублей, он оснащается 1,5-литровым турбомотором и 6-ступенчатой механикой коробкой, а также 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 190 л.с и 7-диапазонным «роботом».

Более крупная модель X90 Plus обойдется в 3,25 млн рублей. В моторную гамму вошли турбодвигатель 1.6 (190 л.с.) и двухлитровый турбированный агрегат мощностью 244 л.с., оба работают с 7-ступенчатым «роботом».

Ранее «Газета.Ru» написала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

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