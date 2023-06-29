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Гаишник переплыл реку, чтобы задержать пьяного водителя

В Костроме сотрудник ДПС вплавь преодолел реку, чтобы задержать нетрезвого нарушителя

В Костроме сотрудник ГИБДД переплыл реку, чтобы задержать пьяного виновника ДТП. Об этом сообщает УМВД России по Костромской области.

Полицейские начали погоню за водителем Toyota Prius, который опасно маневрировал на дороге и проигнорировал требование об остановке. В одном из районов города местные жители решили помочь автоинспекторам, перекрыв дорогу своими машинами и встав на пути нарушителя, но лихач врезался в один из автомобилей и наехал на пешехода.

Позже полицейские обнаружили брошенную Toyota в кустах в 7 км от города, а водителя с пассажиркой нашли на берегу реки Кострома. Заметив полицейских, мужчина прыгнул в реку. Инспектор ДПС бросился за ним в воду и на противоположном берегу задержал нарушителя вместе с подоспевшими коллегами.

Нарушителем оказался 39-летний костромич, который отказался проходить проверку на трезвость. Ранее он был привлечен к ответственности за нетрезвое вождение и лишен прав. В суде мужчина отрицал все обвинения, уверяя, что в тот день вовсе не садился за руль, а находился на рыбалке. Лихача арестовали на 14 суток и назначили ему штраф за неповиновение сотрудникам полиции, решается вопрос о наказании за нетрезвую езду без прав.

Ранее «Газета.Ru» написала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

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