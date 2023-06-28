Китайский лифтбэк Changan Uni-V подешевел в России

Лифтбэк Changan Uni-V, который вышел на российский рынок в феврале этого года, получил новую базовую комплектацию LX за 2,63 млн рублей. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Новая комплектация оказалась на 170 тыс. рублей дешевле версии DLX, которая подорожала на 70 тыс. рублей. В базовом исполнении автомобиль лишился ряда опций, в том числе подогрева и вентиляции водительского сиденья, акустики Sony с 10 динамиками (вместо нее теперь обычная с восемью), дистанционного управления климат-контролем, датчика дождя, активного заднего спойлера и пневмоупоров капота.

Также в базовой версии у лифтбэка отсутствует система предотвращения наезда на пешеходов и велосипедистов, ассистент движения в пробках, система удержания в полосе и предупреждения сходе с полосы, функция мониторинга «слепых» зон, распознавания дорожных знаков и автоматического управления дальним светом. Changan Uni-V оснащается турбочетверкой 1.5 и мощностью 181 л.с. в связке с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

На этой неделе Changan начала продажи в России нового пикапа Hunter Plus, цена начинается от 3,31 млн рублей.

Ранее «Газета.Ru» писала о выходе на российский рынок самого крупного китайского пикапа GWM Poer KingKong.