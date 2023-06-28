На «АвтоВАЗе» пообещали скорый возврат ABS на Lada Granta

«АвтоВАЗ» ведет активную работу по возвращению антиблокировочной системы тормозов (ABS) для модели Granta и в ближайшее время планирует продемонстрировать результат. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу завода.

«Работа по возвращению этой опции в Lada Granta идет очень активно. Результат близок», — сообщили изданию в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Накануне завод собрал только одну Granta с ABS вместо запланированных четырех. Производство более крупных партий ожидается в конце июля или начале августа, сообщил паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

Продажи автомобилей Granta без этой опции «АвтоВАЗ» начал в июле 2022 года на фоне проблем с поставками комплектующих. Испытания автомобилей Lada с отечественной ABS состоялись весной в Якутии.

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