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Пассажир маршрутки бросил в водителя мелочь, тот применил перцовый баллончик

В Челябинске водитель маршрутки залил пассажира из газового баллончика

В Челябинске водитель маршрутки распылил в пассажира перцовый баллончик после ссоры относительно оплаты проезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальный СЭТ».

Конфликт произошел в маршрутке №3. Пассажир вошел в автобус и отказался заплатить, а затем бросил монеты в лицо водителю. В ответ на это водитель выгнал пассажира из маршрутки и распылил в него содержимое газового баллончика, после чего продолжил путь.

Другие пассажиры пожаловались, что из-за распыленного газа им трудно дышать.

«Вам будет приятно, если парень монеты на лицо скидывает?», — отреагировал водитель на замечания пассажиров.

Также стало известно, что в Казани пассажир такси напал с битой на женщину-водителя. Она была госпитализирована с сотрясением мозга и ушибами. А в Челябинске автомобиль сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по «зебре».

Ранее «Газета.Ru» писала, что на российский рынок вышел самый большой китайский пикап, который получил название KingKong.

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