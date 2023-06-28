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Мужчина запрыгнул в машину к девушке и приставил к горлу нож

В Красноярске неизвестный сел в машину к девушке и ограбил, угрожая ножом

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Depositphotos

В Красноярске неизвестный мужчина сел в машину к девушке, приставил к горлу нож и потребовал начать движение. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По словам пострадавшей девушки, в центре города в районе ТЦ «Хамелеон» к ней в автомобиль Toyota внезапно подсел неизвестный мужчина. Он приставил к ее горлу нож и потребовал ехать в сторону Ленинского района.

Во время движения по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» девушка начала сопротивляться. Мужчина нанес ей телесные повреждения, забрал ее телефон и скрылся. Пострадавшая обратилась в медучреждение, полицейские устанавливают личность нападавшего.

Ранее «Газета.Ru» написала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

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