В России начнут выпуск машин двух новых китайских брендов

Калининградский «Автотор» планирует расширить количество китайских брендов, машины которых будут выпускаться на заводе. Об этом сообщил глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов, передает РИА Новости.

По словам Горбунова, в этом году на заводе планируется выпуск машин двух новых китайских автобрендов. При этом производственная линейка на предприятии расширится с девяти до 20-22 моделей.

Как отметил топ-менеджер, в 2023 году «Автотор» намерен выпустить не менее 70 тыс. автомобилей, а в 2024 году — не менее 100 тыс.

На заводе «Автотор» выпускаются китайские седаны Kaiyi E5, кроссоверы BAIC X35 и седаны BAIC U5 plus, три кроссовера марки SWM (G01, G01F и G05 Pro). Также идет подготовка к производству паркетников BAIC X55 и внедорожников BAIC BJ40, планируется выпуск кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro.

Также на предприятии заявили о планах начать выпуск компактных электромобилей, завод по их производству запустят в 2024 году.

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