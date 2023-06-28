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В России начнут выпуск машин двух новых китайских брендов

«Автотор» расширит количество китайских автобрендов на производстве в России

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АВТОТОР

Калининградский «Автотор» планирует расширить количество китайских брендов, машины которых будут выпускаться на заводе. Об этом сообщил глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов, передает РИА Новости.

По словам Горбунова, в этом году на заводе планируется выпуск машин двух новых китайских автобрендов. При этом производственная линейка на предприятии расширится с девяти до 20-22 моделей.

Как отметил топ-менеджер, в 2023 году «Автотор» намерен выпустить не менее 70 тыс. автомобилей, а в 2024 году — не менее 100 тыс.

На заводе «Автотор» выпускаются китайские седаны Kaiyi E5, кроссоверы BAIC X35 и седаны BAIC U5 plus, три кроссовера марки SWM (G01, G01F и G05 Pro). Также идет подготовка к производству паркетников BAIC X55 и внедорожников BAIC BJ40, планируется выпуск кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro.

Также на предприятии заявили о планах начать выпуск компактных электромобилей, завод по их производству запустят в 2024 году.

Ранее «Газета.Ru» написала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

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