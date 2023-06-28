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Мужчину бросили головой об асфальт при драке на проезжей части

Во Владикавказе мужчина получил перелом основания черепа в драке на дороге

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Телеграм-канал «Сапа 15»

Во Владикавказе 46-летний мужчина получил тяжелую травму головы после драки на проезжей части дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что на проезжей части мужчина в белой рубашке схватил другого мужчину в черной футболке и с силой бросил его на асфальт. Нападавшего в этот момент оттащили в сторону два человека.

Пострадавший после удара остался лежать на асфальте. Участники конфликта погрузили его в BMW и доставили в больницу, после чего скрылись. Полиция Владикавказа разыскивает шестерых мужчин, имеющих отношение к инциденту. О причинах драки не сообщается.

Сейчас 46-летний пострадавший находится в реанимационном отделении больницы без сознания, у него диагностирован перелом основания черепа, уточняет «Сапа 15».

Ранее в Якутске пассажир на повороте выпал из салона автобуса через окно, после оказания помощи его направили на амбулаторное лечение.

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