Мужчину бросили головой об асфальт при драке на проезжей части

Во Владикавказе 46-летний мужчина получил тяжелую травму головы после драки на проезжей части дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что на проезжей части мужчина в белой рубашке схватил другого мужчину в черной футболке и с силой бросил его на асфальт. Нападавшего в этот момент оттащили в сторону два человека.

Пострадавший после удара остался лежать на асфальте. Участники конфликта погрузили его в BMW и доставили в больницу, после чего скрылись. Полиция Владикавказа разыскивает шестерых мужчин, имеющих отношение к инциденту. О причинах драки не сообщается.

Сейчас 46-летний пострадавший находится в реанимационном отделении больницы без сознания, у него диагностирован перелом основания черепа, уточняет «Сапа 15».

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