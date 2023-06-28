Байкер после столкновения с BMW отлетел на пешехода и нанес ему травмы

В Москве на Трубной площади произошло ДТП с участием седана BMW и мотоцикла. В аварии пострадали мотоциклист и пешеход. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

«По предварительным данным, водитель мотоцикла двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем BMW. После чего мотоциклиста по инерции отбросило на пешеходный переход и переходившего на разрешающий сигнал светофора мужчину-пешехода», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Мотоциклист и пешеход госпитализированы с травмами. На кадрах с места происшествия видно, что из разбитого мотоцикла вытекли технические жидкости. Также он засыпан порошком из огнетушителя.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в Свердловской области водитель «Волги» выехал на тротуар и сбил женщину-пешехода, придавив ее к стене здания.