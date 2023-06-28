Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байкер после столкновения с BMW отлетел на пешехода и нанес ему травмы

В Москве байкер на скорости врезался в BMW и упал на пешехода

В Москве на Трубной площади произошло ДТП с участием седана BMW и мотоцикла. В аварии пострадали мотоциклист и пешеход. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

«По предварительным данным, водитель мотоцикла двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем BMW. После чего мотоциклиста по инерции отбросило на пешеходный переход и переходившего на разрешающий сигнал светофора мужчину-пешехода», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Мотоциклист и пешеход госпитализированы с травмами. На кадрах с места происшествия видно, что из разбитого мотоцикла вытекли технические жидкости. Также он засыпан порошком из огнетушителя.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в Свердловской области водитель «Волги» выехал на тротуар и сбил женщину-пешехода, придавив ее к стене здания.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях