Названы машины, которые выбирают российские миллионеры после ухода иностранных брендов

С января по конец мая 2023 года в сегменте автомобилей премиального и люксового сегмента (новых и с пробегом) самые дорогие предложения автомобилей содержатся по брендам Mercedes-Benz, Lamborghini, Maybach, Land Rover, Bentley и Rolls-Royce. Такие данные содержатся в исследовании классифайда «Авто.Ру», подготовленного по заказу «Газеты.Ru». Как отмечают аналитики портала, в среднем цена автомобилей этих сегментов колеблется от 15 до 36 млн рублей.

Десятку самых дорогих новых автомобилей возглавляет Mercedes-Benz Maybach S-Klasse, его средняя стоимостью составляет 36 млн рублей, на второй строчке Mercedes-Benz G- Klasse AMG (32 млн рублей), а замыкает (подробнее см. инфографику) тройку самого востребованного автомобильного люкса Land Rover Range Rover за 27 млн рублей. В этом году состоятельным гражданам стало чуть проще покупать некоторые эксклюзивные автомобили, поскольку цены на них снизились относительно прошлого года, а наиболее востребованные машины, наоборот, подорожали.

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«Новый Mercedes-Benz Maybach S-Klasse стал дешевле на 2 млн рублей, если сравнивать среднюю стоимость на «Авто.ру» в январе 2023 года с текущим показателем. Mercedes-Benz G-Klasse AMG подорожал на 1 млн рублей, Land Rover Range Rover подешевел на 1 млн рублей», — поделился информацией в беседе с «Газетой.Ru» руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.

В сегменте поддержанных дорогих автомобилей лидирует по цене Lamborghini Urus (2017 – 2022 годов выпуска) стоимостью 25 млн рублей, второй — Mercedes-Benz Maybach S-Klasse (2021 года) за 24 млн рублей, а третью строчку рейтинга занял Land Rover Range Rover (2021 года) в среднем продающийся за 22 млн рублей.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Подержанный Land Rover Range Rover с января по май подешевел на 5 млн рублей, в начале 2023 года он в среднем стоил 27 млн рублей. Прибавил в цене и BMW X7 — на 3 млн рублей. Некоторые автомобили с пробегом из топ-10, наоборот, подешевели за это время. В частности, Porsche 911 стал на 1 млн рублей дешевле, в январе 2023 года его средняя стоимость составляла 16 млн рублей. Rolls-Royce Wraith и Mercedes-Benz G-Klasse тоже стали дешевле на 1 млн рублей, если смотреть среднюю цену», — отметил Алексей Муханов.

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