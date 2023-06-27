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Changan основал новый бренд Qiyuan

Changan выпустил лифтбэк A07 под новой маркой Qiyuan

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Changan

Китайский автопроизводитель Changan основал новый дочерний бренд Qiyuan и представил первый автомобиль под этой маркой — лифтбэк A07. Об этом сообщает Autohome.

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Changan

Логотип новой марки напоминает стилизованное число 101. Бренд создан для выпуска электромобилей и гибридов. A07 получил трехуровневый воздухозаборник в передней части и плавные обводы кузова со скрытыми в дверях ручками. В интерьере — экран медиасистемы планшетного типа и рулевое колесо с двумя спицами, салон отделан кожей белого цвета. Длина автомобиля 4905 мм, ширина 1910 мм, высота 1480 мм и колесная база — 2900 мм.

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Changan

Qiyuan А07 построен на платформе EPA 1, на которой базируются гибридные машины с увеличенным запасом хода и электромобили. Тяговый двигатель гибридной версии выдает 217 л.с., электрической — 258 л.с.

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Changan

Ранее стало известно, что на заводе «Автотор» в Калининграде началась тестовая сборка внедорожников BAIC BJ40.

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