Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пьяный подросток перевернул машину, когда за ним гнались гаишники

Под Костромой пьяный подросток перевернулся на автомобиле в ходе полицейской погони

Под Костромой 17-летний подросток перевернул автомобиль, пытаясь скрыться от автоинспекторов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Экипаж ДПС начал погоню за водителем автомобиля Lada, который превысил скорость и не стал останавливаться по требованию полицейских. Пытаясь уйти от погони, нарушитель свернул с асфальтированной дороги на грунтовую, где рассчитывал скрыться в клубах песка и пыли. В одном из поворотов лихач не справился с управлением и, съехав в кювет, перевернулся.

За рулем оказался нетрезвый студент одного из костромских колледжей, в ходе ДТП подросток не получил травм. Алкотестер показал, что в выдыхаемом им воздухе содержится 0,67 мг/л этилового спирта. Лихач рассказал, что накануне вечером вместе с друзьями распивал спиртное, а ночью решил встретиться с другим приятелем и взял ключи от машины родителей.

За пьяную езду без прав полицейские составили на нарушителя протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тыс. рублей). Родителей подростка привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних по ст. 5.35 КоАП РФ.

Ранее в Краснодаре мужчина погиб от удара молнии в голову на парковке у овощебазы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях