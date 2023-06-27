Пьяный подросток перевернул машину, когда за ним гнались гаишники

Под Костромой 17-летний подросток перевернул автомобиль, пытаясь скрыться от автоинспекторов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Экипаж ДПС начал погоню за водителем автомобиля Lada, который превысил скорость и не стал останавливаться по требованию полицейских. Пытаясь уйти от погони, нарушитель свернул с асфальтированной дороги на грунтовую, где рассчитывал скрыться в клубах песка и пыли. В одном из поворотов лихач не справился с управлением и, съехав в кювет, перевернулся.

За рулем оказался нетрезвый студент одного из костромских колледжей, в ходе ДТП подросток не получил травм. Алкотестер показал, что в выдыхаемом им воздухе содержится 0,67 мг/л этилового спирта. Лихач рассказал, что накануне вечером вместе с друзьями распивал спиртное, а ночью решил встретиться с другим приятелем и взял ключи от машины родителей.

За пьяную езду без прав полицейские составили на нарушителя протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тыс. рублей). Родителей подростка привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних по ст. 5.35 КоАП РФ.

Ранее в Краснодаре мужчина погиб от удара молнии в голову на парковке у овощебазы.