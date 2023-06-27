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Автодилеры назвали летние новинки параллельного импорта в России

«Авилон» и «Автодом» привезли в июне в Россию новые модели Audi и BMW, несмотря на санкции

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Audi

В июне 2023 года благодаря параллельному импорту на российском авторынке появились несколько новых моделей Audi и BMW. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители крупных российских холдингов «Автодом», «АвтоСпецЦентр» и «Авилон».

Как рассказал «Газете.Ru» заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей группы «Авилон» Ренат Тюктеев, в июне из Китая были поставлены в Россию модели европейских брендов, которые вызвали интерес у клиентов компании. В частности, был импортирован большой кроссовер Audi Q6 за 8,2 млн рублей, а также удлиненные модификации Audi Q5L за 7 млн рублей и Audi A6L за 8 млн рублей.

«Мы усердно готовились к летнему сезону и прежде всего в быстрорастущем сегменте электромобилей. Из набравшего популярность мы привезли футуристический HiPhi Z стоимостью около 14 млн рублей, роскошный люксовый Lotus Eletra S и самый быстрый электровэн Zeekr 009 с максимальным набором опций стоимостью около 12 млн рублей», — перечислил Ренат Тюктеев из «Авилона».

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор департамента по выкупу группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов, в дилерских центрах дилерского холдинга появились кроссоверы BMW X5 нового поколения, а в скором времени в продаже появится рестайлинговая версия BMW X6 2023 модельного года.

23 июня Евросоюз ввел 11-й пакет антироссийских санкций, в который вошел запрет на экспорт в РФ автомобилей массового сегмента с двигателями рабочим объемом более 1,9 литра. В марте прошлого года ЕС ограничил поставки в Россию автомобилей представительского класса стоимостью более €50 тыс.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что в России в продаже появились автомобили Hyundai Ioniq 6.

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