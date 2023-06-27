«Автотор» начал тестовую сборку внедорожников BAIC BJ40

Завод «Автотор» в Калининграде приступил к подготовке производства внедорожников BAIC BJ40 и собрал первые тестовые экземпляры модели. Об этом сообщается в релизе «Автотора», поступившем в «Газету.Ru».

«Ведется работа по корректировке операционных карт, настройке и перепрограммированию инструмента и оборудования, оснащению дополнительным оборудованием производственной линии, предназначенной для выпуска новой модели. Завершается процесс обучения персонала, непосредственно задействованного в сборочном производстве», — отмечается в сообщении компании.

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Среднеразмерный внедорожник BJ40 разработан китайским автопроизводителем BAIC. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 225 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В наличии полный привод с понижающей передачей. В автомобиле предусмотрены съемные секции крыши, которые можно демонтировать без инструмента. В интерьере — 12-дюймовый экран приборной панели и 10-дюймовый для мультимедиа.

Старт производства новой модели запланирован на июль, уточняет РИА «Новости».

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