В России могут начать внеплановые проверки пивного бизнеса

В России планируют возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. Соответствующее обращение направили депутаты и «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) в Генпрокуратуру, Минпромторг, правительство и Росалкогольрегулирование, пишет газета «Известия».

ОПИ заявляет, что не менее 71% компаний, производящих пиво и пивную продукцию в РФ, ведут деятельность с нарушениями обязательных требований, включая недостоверное декларирование объемов производства (48%). Также 31% из них, по данным ОПИ, производят продукцию ненадлежащего качества.

На этот факт организация обращала внимание еще в ноябре 2022 года. Отмечается, что это послужило одной из причин введения маркировки на пивную продукцию.

Минздрав России сообщил, что число пострадавших от отравления суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр» достигло 90 человек, среди которых — несовершеннолетние и беременная женщина. Также стало известно, что число умерших от отравления напитком «Мистер Сидр» в России достигло 32 человека.