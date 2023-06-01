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«КамАЗ» на полном ходу подмял легковушку в Москве

Появилось видео аварии, в которой «КамАЗ» раздавил Mercedes-Benz в Бутово

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Телеграм-канал Что там в Москве?

В Южном Бутово на улице Лазарева в четверг 1 июня произошла авария с участием грузовика «КамАЗ» и легкового автомобиля Mercedes-Benz, сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?». В паблике размещены фото и видео последствий сильнейшее аварии. Характер аварии говорит о том, что столкновение двух транспортных средств произошло на полном ходу. По предварительной информации столичной прокуратуры, водитель «КамАЗа» при повороте не уступил дорогу легковому автомобилю.

Как видно на видео- и фотоматериалах, грузовик получил сильные повреждения передней бескапотной части, головного освещения и бампера. Куда более серьезные повреждения у седана Mercedes-Benz: у автомобиля полностью отсутствует крыша, смят моторный отсек. Иномарка фактически уничтожена полностью. Прибывшие на место ДТП медики оказали реанимационные действия водителю легкового автомобиля.

На место аварии также прибыл экипаж спасателей, которые демонтировали крышу для того, чтобы извлечь водителя Mercedes-Benz. Травмы получил также и шофер грузовика, которого госпитализировлаи.

Ранее сообщалось, что для спасения собаки, застрявшей под капотом автомобиля, потребовался помощь спасателей МЧС.

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