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Большинство водителей России высказались против платных дорог

Нацсоюз водителей: 60% автомобилистов не поддерживают введение платных дорог в России

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Большая часть российских водителей недовольна взиманием платы за проезд по дорогам общего пользования. К такому выводу пришли эксперты Национального автомобильного союза (НАС) России, которые провели социологическое исследование (есть в распоряжении «Газеты.Ru») мнения автомобилистов совместно с маркетинговым агентством FDF Group.

Так, в ходе опроса 58% автовладельцев не поддержали введение платных трасс, 37% респондентов высказались положительно за их появление, а 5% водителей затруднились с ответом на этот вопрос. Комментируя результаты ответов, в НАС подчеркнули, что тарифы на платных трассах сейчас не отвечают рыночным реалиям.

«В 2023 году проезд по трассе М4 по маршруту «МоскваКраснодар» будет стоить дороже, чем два авиабилета, даже без учета амортизации автомобиля. Это приведет к оттоку трафика, росту нагрузки на бесплатные трассы, снижению комфорта путешествий в РФ», — говорится в исследовании союза.

Автомобилистов в ходе исследования также спросили, влияет ли установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на показатели аварийности. 52% опрошенных признали, что комплексы снижают аварийность на дорогах, 40% респондентов считают, что они не влияют на число ДТП, еще 2% затруднились ответить, а 6% убеждены, что камеры и вовсе повышают риск наступления аварии.

«Камеры оказывают положительное влияние в части обеспечения безопасности дорожного движения. Однако необходим комплексный подход к требованиям по их размещению. Недопустима установка камер вне мест повышенной аварийности и смертности, установка «треног» в удобных для контроля местах», — заявили эксперты НАС по этому поводу.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Газетой.Ru» назвал несколько проблем при владении электрокаром в России.

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