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Тюменцу повредили глаз в результате дачного конфликта о поврежденном машиной заборе

Жителю Тюмени разбили голову кружкой после заявления в ГИБДД о поврежденном заборе

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Житель Тюмени стал жертвой нападения соседа по даче и его нетрезвого друга после того, как сообщил в ГИБДД о поврежденном соседом заборе. Об этом сообщает Ura.Ru.

По данным издания, пострадавший Александр Лищенко с женой был на даче 22 мая 2023 года. Супруги услышали, что в их забор врезался автомобиль соседа и быстро уехал, после чего сообщили о случившемся в ГИБДД.

Позднее сосед-автовладелец и его знакомый вступили в конфликт с Лищенко, в результате которого мужчина оказался сильно избит и может лишиться зрения на одном из глаз.

По словам пострадавшего, друг соседа угрожал изнасилованием его жене, а также ударил его самого кулаком в челюсть и разбил о его голову стеклянную кружку. Уголовное дело по факту инцидента не возбуждено.

Ранее стало известно, что в Омске автобус сбил инспектора ДПС и водителя, стоявших у машины.

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