Тюнинг-фирма из Тольятти превратила «Ниву» в багги с креплением для ПТРК

Тюнинговая компания F-Design из Тольятти наладила выпуск багги «Арта» на шасси «Нивы». Автомобиль снабжен турелью для ПТРК (противотанковый ракетный комплекс), но может быть изготовлен и в гражданском варианте. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

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По его данным, автомобили оснащаются бензиновым двигателем 2.0 мощностью 115 л.с. Также багги на основе «Нивы» получил усиленный кузов и подвеску с увеличенным дорожным просветом. Турель для ПТРК смонтирована в задней части машины. Утверждается, что такой автомобиль можно заказать и для гражданского применения, но без возможности выезда на дороги общего пользования.

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На фотографиях транспортного средства видно, что «Нива» в процессе доработок лишилась боковых дверей, место которых заняли защитные решетки. После удаления крыши в задней части кузова автомобиль превратился в пикап.

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