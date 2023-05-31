Момент массовой аварии с каршерингом в Москве попал на видео

Момент массовой аварии с участием автомобиля каршеринга на Митинской улице в Москве попал на видео, запись опубликовал Telegram-канал 112.

Арендованный Nissan Qashqai врезался в припаркованные машины, повреждения получили шесть автомобилей.

«Страшно представить, какую сумму теперь выставит сервис каршеринга водителю, совершившему ДТП», — отмечается в публикации.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло 31 мая около 4:20. На кадрах с места аварии видно, что помимо Nissan повреждения получили BMW, две Hyundai и Volvo. Водителя автомобиля каршеринга, мужчину 1987 года рождения, госпитализировали с травмой ноги.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы полицейский автомобиль вылетел на тротуар, есть пострадавший.